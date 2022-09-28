Çocukluk arkadaşını öldüresiye dövdü: Ambulans çağırmak yerine telefonunu alıp kaçtı

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Olay, 26 Eylül günü saat 20.30 sıralarında, Seyhan ilçesi Yeşilyuva Mahallesi’ndeki parkta meydana geldi. Serkan Mutlu, bir süre önce tartıştığı çocukluk arkadaşı Yusuf Can Azgın ile küstü. Azgın, olay günü cep telefonuyla aradığı Mutlu’yu konuşmak için parka çağırdı. Buluşan arkadaşlar, küfürleşme nedeniyle yeniden tartışmaya başladı. Çıkan arbedede Azgın, Mutlu’yu tekme ve yumruklarla darbetti. Yere düşen Mutlu, başını betona çarparak ağır yaralandı. Azgın ise arkadaşının cebindeki cep telefonunu alıp, olay yerinden kaçtı.