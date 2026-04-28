Çocukluk arkadaşına IBAN'ını verdi: 4’üncü kez cezaevine gönderildi

Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2026 10:44

Adana’da çocukluk arkadaşına IBAN’ını verdiği gerekçesiyle hakkında çok sayıda dolandırıcılık davası açılan 2 çocuk babası 28 yaşındaki genç, yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanıp 4’üncü kez cezaevine gönderildi.

Adana’da yaşayan Yasin Örsdemir, 2020 yılında çocukluk arkadaşının "hesap lazım" teklifi üzerine banka hesabını kullandırdı. Kısa süre sonra hesabın dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı ortaya çıktı.

Olayın ardından hakkında Türkiye genelinde dolandırıcılık suçundan toplam 70 dava açılan Örsdemir, bu dosyaların 52’sini kapattı ancak, 18 dava süreci devam ediyordu. Örsdemir, daha önce de farklı tarihlerde 3 kere cezaevine girip çıktı.

Geçtiğimiz gün ise Alanya’da görülen bir davada Örsdemir, yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

