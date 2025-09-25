Çocuklarla son yemek

×
HABERLERGündem Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2025 07:00

Eyüpsultan’da, 4 kişilik Birkent Ailesi yedikleri yemeğin ardından kusma şikâyetiyle hastaneye gitti. Zehirlenme şüphesiyle tedaviye alınan 4 yaşındaki Alparslan ile 2 yaşındaki kardeşi Melisa Rabia kurtarılamadı.

Eyüpsultan Topçular Mahallesi’nde 22 Eylül’de Yücel Birkent, eşi Aleyna ile çocukları Alparslan (4) ve Melisa Rabia Birkent (2), yedikleri yemeğin ardından kusma şikâyetiyle hastaneye başvurdu.

TABURCU OLMUŞLARDI

Yapılan kontrollerde anne Aleyna’nın kalp krizi geçirdiği belirlendi ve tedavi altına alındı. Baba ve çocukları ise ilk müdahalelerinin ardından taburcu edildi. Ertesi gün sabah saatlerinde çocukların yeniden rahatsızlanması üzerine Yücel Birkent, çocuklarını tekrar hastaneye götürdü. Tedavi gördükleri hastanede durumları ağırlaşan iki kardeş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ve savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Olayda hayatını kaybeden biri 4, diğeri 2 yaşındaki kardeşler Arnavutköy Boğazköy’de bulunan Boğazköy Köyiçi Mezarlığına defnedildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

