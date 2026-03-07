Çocuklarla iftar

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, devlet himayesindeki çocuklar ile iftar yaptı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’la iftar sofrasına konuk olan devlet himayesindeki çocuklar, çeşitli etkinliklerle keyifli vakit geçirirken, yerli ve milli projeler hakkında merak ettikleri sorulara yanıt buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Vahdettin Köşkü’ndeki programda çocuklarla sohbet ederek onlarla yakından ilgilendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın da katıldığı programda yaşları 7 ila 12 arasında değişen 23 çocuk, program vesilesiyle kendilerine özel hazırlanan Hacivat-Karagöz oyununu izledi. Çocuklara patlamış mısır, pamuk şeker ve çikolata ikram edildi.



YAŞ GÜNÜ KUTLAMASI

Çocuklar, geçen hafta 72 yaşına giren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü de kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukların Togg’la ilgili sorularını yanıtlarken, Emine Erdoğan da sohbeti sırasında çocukların merak ettiği sorulara cevap verdi. Bir çocuğun sıfır atık konusundaki sorusu üzerine Emine Erdoğan, “Dünyadaki kaynakları hepimize yetecek şekilde kullanalım. Çöplerimizi, dökülen yaprakları kompost yaparak gübre elde ediyoruz. Bu sayede kimyasal gübreden uzaklaşıyoruz” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, program sonunda çocuklara hediye verdi.

‘İÇİMİZİ ISITTILAR’

Programın ardından Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, “Gülüşleriyle içimizi ısıtan, sohbetleriyle gönlümüze dokunan evlatlarımızla aynı sofrayı paylaşmak bizim için büyük bir mutluluktu. Her birinin bahtının açık olmasını diliyor, koruyucu ailelerin şefkatiyle buluşarak sevgi dolu yuvalarda hayata hazırlanmalarını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.