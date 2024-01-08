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Çocuklarıyla ilgili gerçeği öğrenen anne sinir krizi geçirdi! Eline satır alıp yola çıktı: Kocam buraya gelsin

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#Şanlıurfa#Şanlıurfa Haberleri#Son Dakika
Çocuklarıyla ilgili gerçeği öğrenen anne sinir krizi geçirdi Eline satır alıp yola çıktı: Kocam buraya gelsin
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2024 17:33

Şanlıurfa’da çocuklarının uyuşturucu kullandığını öğrenip, sinir krizi geçirdiği öne sürülen Fatma D., elinde satırla yola çıktı. Trafik akışının durduğu yolda bağıran kadın, eşinin gelip satırı almasının ardından baygınlık geçirince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Olay, öğle saatlerinde Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, elinde satır olan Fatma D., yolu kesip bağırmaya başladı. Kısa sürede toplanan kalabalık, kadını sakinleştirmeye çalıştı.

Çocuklarıyla ilgili gerçeği öğrenen anne sinir krizi geçirdi Eline satır alıp yola çıktı: Kocam buraya gelsin

Kimsenin elinden satırı alamadığı ve "Kocam buraya gelsin" diye bağıran kadının bir süre sonra yanına eşi Müslüm D. geldi. Müslüm D.'nin satırı elinden almasının ardından Fatma D., baygınlık geçirdi.

Çocuklarıyla ilgili gerçeği öğrenen anne sinir krizi geçirdi Eline satır alıp yola çıktı: Kocam buraya gelsin

Onlarca kişinin meraklı gözlerle izlediği kadın daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen kadının çocuklarının uyuşturucu kullandığını öğrendiği için sinir kriz geçirdiği belirtildi. ​Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. 

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Çocuklarıyla ilgili gerçeği öğrenen anne sinir krizi geçirdi Eline satır alıp yola çıktı: Kocam buraya gelsin

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#Şanlıurfa#Şanlıurfa Haberleri#Son Dakika

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