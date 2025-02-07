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Çocuklarıyla birlikte yürüyordu... Genç kadın, eski sevgilisini yüzünden bıçakladı

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#Bolu#Eski Sevgili#Şiddet
Çocuklarıyla birlikte yürüyordu... Genç kadın, eski sevgilisini yüzünden bıçakladı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2025 16:46

Bolu’da, Afganistan uyruklu R.K.S. (35) isimli kadın, 3 çocuğuyla birlikte yürüdüğü sırada karşılaştığı eski erkek arkadaşı S.A.’yı (53) çıkan tartışma sonucu bıçakla yüzünden hafif yaraladı.

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Olay, saat 15.00 sıralarında Köroğlu Mahallesi İkmal Sokak’ta meydana geldi. Afganistan uyruklu R.K.S. isimli kadın, 3 çocuğuyla birlikte sokakta yürüdüğü sırada eski erkek arkadaşı Türk vatandaşı S.A. ile karşılaştı.

Çocuklarıyla birlikte yürüyordu... Genç kadın, eski sevgilisini yüzünden bıçakladı

R.K.S. ve S.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.K.S., yanındaki bıçakla S.A.’yı yüzünden hafif yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, S.A.’ya ambulansta müdahale etti. Daha sonra R.K.S. ve S.A. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

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#Bolu#Eski Sevgili#Şiddet

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