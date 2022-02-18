Çocuklarınızı sadece okula değil, hayata hazırlayın

Haberin Devamı

Toplumsal olarak daha ileriye gitmek, daha iyi bir dünya yaratmak ve geleceğe umut dolu gözlerle bakabilmek için çocuklarımızın hem akademik hem de gelişim süreçleri doğru yöntemlerle desteklenmelidir. Çocuklarımızın hayallerine fırsat tanıyabilmek adına çıkılan bu yolda öğretmen ve ailelere büyük görevler düşmektedir.

Ata Koleji Genel Müdürü M. Fahrettin Eldek, ‘’Biz çocuklarımızı sadece okula değil hayata hazırlamanın önemine inanıyoruz’’ diyerek eğitimin sadece akademik başarıdan ibaret olmadığını, sosyal yaşantıda elde edilecek sorumluluk ve rollerin de okulda alınan eğitim ile şekillendiğini belirtti.

Eldek, ‘’Biz Ata Koleji olarak her öğrencimiz edindiği bilgilerin yanına doğa bilincini, sanatsal yeteneklerini, bilimsel düşüncelerini alsın istiyoruz. Denesin, yanılsın, sorgulasın ama hiç durmasın. Her adımda önce kendisini, ardından dünyayı tanısın. Bunun için bir Türk çocuğu olarak önce kendi anadiline vakıf olsun, kendi kültürünü kaybetmeden dünyayı tanıyabilmek adına yabancı dilleri etkin kullanabilsin. Teknolojiye hakim, hem akademik hem de sosyal yönden kuvvetli, ilişki yönetebilen öğrenciler olsun. Öğrensin ve öğrendiği için mutlu olsun. En önemlisi de önce iyi birey, sonra iyi bir öğrenci olsun’’ diyerek sözlerini sonlandırdı.

Haberin Devamı

Ata Koleji, geleceği emanet ettiğimiz çocuklarımızı en iyi yerlere getirebilmek adına çıkılan bu uzun ve meşakkatli yolda, tüm bu anlatılanları hayata geçirecek güçlü akademik kadrosuyla birlikte daima öğrencilerinin yanında olmaya devam ediyor.