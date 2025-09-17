×
Çocuklarının yanında babaya tokat atan şahsın iş yerine silahlı saldırı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2025 17:37

Kocaelİ'de çocuklarının yanında bir babayı darbettiği gerekçesiyle tutuklanan O.C.'nin Kartal’da bulunan iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 15 Eylül günü sabah saatlerinde çocuklarını okula götüren Ö.K. ile kendisini uyardığı gerekçesiyle tartışan ve Ö.K.'ye çocuklarının yanında tokat atan O.C., polis tarafından yakalandı.

DÜN GECE İŞ YERİ KURŞUNLANDI

Sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilen O.C.'nin Kartal Yakacık Çarşı Mahallesi, Dolayoba Caddesi üzerindeki iş yeri dün gece kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı.

Saldırıda yaralanan kimse olmazken, iş yerinde hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

