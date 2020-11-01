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Hande NAYMAN/İZMİR (DHA)
Haber Giriş: 01.11.2020 - 12:56 | Son Güncelleme:

Çocuklarının oyuncaklarına sarılan Nilay Yücel'in umutlu bekleyişi sürüyor

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Çocuklarının oyuncaklarına sarılan Nilay Yücel'in umutlu bekleyişi sürüyor
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İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında yaşanan 6.6’lık depremin ardından iki öz kızı ve ‘kızlarım’ dediği eşinin kardeşinin kızları da olmak üzere dört çocuğu enkaz altında kalan Nilay Yücel’in bekleyişi sürüyor. Çocuklarının oyuncaklarına sarılan Yücel, arama kurtarma çalışmalarını umutla izliyor.

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda 3 yaşındaki Diren, 4 yaşındaki Lena, 6 yaşındaki Vera ve 10 yaşındaki Feda enkaz altında kaldı. Öz kızları Lena ve Vera ile, eşi Deniz’in kardeşi Hüseyin Yücel’in kızları Feda ve Diren’in de kurtarılmasını bekleyen Nilay Yücel, arama kurtarma çalışmalarını umutla izlemeye devam ediyor.

Çocuklarının oyuncaklarına sarılan Nilay Yücelin umutlu bekleyişi sürüyor
Çocuklarının oynadığı oyuncaklara sarılarak yürekleri sızlatan Yücel, çocuklarının yanı sıra deprem anında kızlarla birlikte olan kayınvalidesi Arife Yücel’in (60) de kurtarılmasını bekliyor.

Çocuklarının oyuncaklarına sarılan Nilay Yücelin umutlu bekleyişi sürüyor

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