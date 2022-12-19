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Çocuklarının gözü önünde öldürüldü

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#Denizli#Hülya Tortop#Cinayet
Çocuklarının gözü önünde öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2022 07:00

Denizli’nin Merkezefendi ilçesindeki bir apartman dairesinde önceki gece Murat Tortop ile eşi Hülya Tortop (35) arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.

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Tartışmanın büyümesiyle Murat Tortop, eşini, 3 çocuğunun da yanında defalarca bıçakladı. Murat Tortop, daha sonra 112’yi arayarak ihbarda bulundu. Daireye gelen sağlık ekipleri, Hülya Tortop'un hayatını kaybettiğini belirledi. Denizli Devlet Hastanesi'nde hemşire olduğu öğrenilen Hülya Tortop’un cansız bedeni, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayeti itiraf eden Murat Tortop ise gözaltına alındı. Emniyet’teki işlemleri tamamlanan Murat Tortop tutuklandı. Denizli Devlet Hastanesi’nde düzenlenen törenin ardından Hülya Tortop’un cenazesi dualar ve gözyaşları eşliğinde memleketi Kırıkkale’ye gönderildi. Öte yandan, Murat Tortop hakkında eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle 2 kez uzaklaştırma kararı verildiği ve sürenin dolması sonrası eve gittiği öğrenildi.

 

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#Denizli#Hülya Tortop#Cinayet

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