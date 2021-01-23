Çocuklarının gözü önünde öldürmüştü: Müebbet isteniyor
Şiddetli geçimsizlik nedeniyle geçen yıl 10 Aralık’ta boşanma davası açan Seher Çatalca, 15 Aralık’ta 2 çocuğunu bırakmak için eşi Ceyhun Çatalca’nın annesinin oturduğu İstanbul, Tuzla’da bulunan evine gitti.
Seher Çatalca, çocukları teslim etmek için apartmana girdiği sırada eşi ile tartışmaya başladı. Ceyhun Çatalca, iki çocuğunun gözleri önünde eşini defalarca bıçakladıktan sonra kaçtı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Seher Çatalca, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
‘KASTEN ÖLDÜRDÜ’
Olayın ardından kaçan Ceyhun Çatalca ise kısa süre sonra yakalandı. Çatalca, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturmayı tamamlayan Anadolu Cumhuriyet Savcılığı, şüpheli Ceyhun Çatalca hakkında, ‘eşi kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açtı.
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