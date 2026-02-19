Çocuklarının gözü önünde Filiz’e kıydı

Haberin Devamı

Yaşları 12’den küçük olan 3 çocuğun da evde bulunduğu sırada Gıyasettin Şağbangül, eşini defalarca bıçakladı. Filiz Şağbangül çocuklarının gözleri önünde kanlar içinde yerde kalırken, Gıyasettin Şağbangül evden çıkıp kaçtı. Çığlıkları duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Gıyasettin Şağbangül kısa süre sonra polise teslim oldu.

‘ÇOCUK BALKONDAN YARDIM İSTEDİ’

Mahalle sakinleri, daireden önce tartışma sesleri ardından çığlıklar duyduklarını, daha sonra çocuklardan birinin balkona çıkarak yardım istediğini söyledi. Mahalle sakini Necati Aydın, “Aile buraya taşınalı iki gün olmuştu. Sorununun ne olduğunu bilmiyoruz. Üç çocuğu gördüm, polisler alıp götürdü” dedi. Mehmet Aydın ise “Balkona çıkmıştım, çocukların birinin feryadını duydum. Ondan sonra koştum geldim. Geldiğimde babaları aşağıdaydı, soğukkanlı bir şekilde buradan ayrıldı. Ben onun bu olayı yaptığını bilmiyordum. Eve girdiğimde kadın kanlar içerisinde yerde yatıyordu. Daha sonra ev sahibini arayarak, ‘Ağabey ben böyle bir olay yaptım, polis merkezine teslim olmaya gidiyorum’ demiş” ifadelerini kullandı.

Polis ekipleri evde bulunan üç çocuğu koruma altına alarak polis merkezine götürdü. Olay yeri inceleme ekipleri dairede detaylı çalışma yaptı. Nöbetçi savcının incelemesinin ardından Filiz Şağbangül’ün cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Filiz Şağbangül’ün bir süredir sığınma evinde kaldığı, ramazan ayını çocuklarıyla geçirmek için eve gittiği öğrenildi.