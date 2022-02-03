Çocuklarının gözü önünde eşi ve baldızını bıçakladı

Haberin Devamı

Olay, dün Yakutiye ilçesi, Kurtuluş Mahallesi'ndeki oto sanayi sitesinde meydana geldi. Yaklaşık 3 aydır ayrı yaşayan Mehmet Habib G. ile eşi Yıldız G., yolda karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Habib G., yanındaki bıçağı çıkarıp çocuklarının gözü önünde eşine saldırdı.

Mehmet Habib G., eşi Yıldız G. ile araya girmeye çalışan baldızı Ayşe A.’yı bıçaklayıp, kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kardeş gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Yıldız G. ile Ayşe A.’nın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Haberin Devamı

3’Ü AİLE İÇİ ŞİDDETTEN 6 SUÇ KAYDI VAR

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, 3'ü aile içi şiddet olmak üzere 6 suç kaydı olan Mehmet Habib G.’yi yakalayarak gözaltına alındı.

Bu arada olay, çevredeki evlerden birinde oturan kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.