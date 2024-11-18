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Çocuklarının boğazına bıçak dayayıp, eşine telefon açtı: Baba gözaltında, çocuklar devlet korumasına alındı

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#İzmir#Gözaltı#Görüntülü Arama
Çocuklarının boğazına bıçak dayayıp, eşine telefon açtı: Baba gözaltında, çocuklar devlet korumasına alındı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2024 23:22

İzmir'de, boşanma aşamasında olduğu eşi Fatma A.'yı (26) telefonla görüntülü arayarak çocukları Y.C.A. (7) ve B.A.'nın (3) boğazına bıçak dayayan baba Ş.A. gözaltına alındı. Babanın emniyetteki işlemleri devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatılırken çiftin çocukları ise koruma altına alındı.

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Olay, bugün öğle saatlerinde Karabağlar ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre İzmir’de otururken geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı alan Fatma A., 2 çocuğunu eşi B.A.’ya bırakıp, Burdur’a gitti. B.A., eşi Fatma A.'yı görüntülü arayarak yanında kalan çocukları Y.C.A. ve B.A.'nın boğazına bıçak dayayıp, tehdit etti. Anne Fatma A., bunun üzerine emniyete giderek şikayetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen emniyet ve savcılık, baba Ş.A.'yı Karabağlar ilçesinde yakalayarak gözaltına altı. Çocukların devlet korumasına alındığı öğrenilirken, gözaltına alınan babanın işlemleri sürüyor.

VALİLİK OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili açıklama yapan İzmir Valiliği, açıklamasında 'Bazı sosyal medya hesaplarında 18.11.2024 tarihinde (bugün) paylaşılan görüntülerde, Burdur'da bulunan boşanma aşamasındaki resmi nikahlı eşi F.A.'yı görüntülü arayarak çocuklarıyla tehdit eden baba Ş.A., ilimiz Karabağlar ilçesinde yakalanmış, çiftin iki erkek çocuğu devlet korumasına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheli Ş.A. ile ilgili adli işlemler devam etmektedir.' denildi.

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#İzmir#Gözaltı#Görüntülü Arama

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