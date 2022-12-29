Çocuklarının ağzını bantlayıp, çakmakla vücutlarını yakmışlar! Kâbus evinden yeni detaylar

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Olay, 23 Aralık'ta akşam saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi Doğan Sokak’ta meydana geldi. Rayyan El İsa ile eşi Hanan Ramadan’ın yaşadığı tek katlı evden gelen çığlıkları duyan komşuları ile ailenin yakınları, durumdan şüphelendi. Bir süre aileyi takip eden komşuları ile yakınları, anne Hanan Ramadan’ın çocuklarına şiddet uyguladığını gördü. Ailenin bir yakını ise Ramadan’ın, çocuklarının ağzını koli bandıyla kapattıktan sonra çakmakla vücutlarını yaktığı anları cep telefonu ile görüntüledi.

ŞİDDET ANLARI KAMERADA

İsmi açıklanmayan kişinin, görüntüleri paylaşıp şikayetçi olması üzerine polis harekete geçti. Cumhuriyet savcılığından izin alan polis ekipleri aileyi takibe aldı. Yapılan araştırma sonrası Hanan Ramadan ve Rayyan El İsa'nın, R.İ. (10), A.İ. (6), A.İ. (5) ve R.İ. (2) isimli çocuklarına işkence yaptığı belirlendi. Gözaltına alınan anne ile baba, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Hanan Ramadan'ın kocasını suçlayıp, "O istediği için ben çocuklarımızı dövdüm" dediği, Rayyan El İsa'nın ise "Benim olaydan haberim yok" diye ifade verdiği öğrenildi. Çocuklar ise Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nce koruma altına alındı.

AĞZINI BANTLAYIP, ÇAKMAKLA VÜCUTLARINI YAKMIŞ

İşkence anlarının cep telefonu görüntüleri de ortaya çıktı. Ailenin bir yakınının kayda aldığı görüntülerde, Hanan Ramadan’ın çocuklarının ağzını koli bandıyla bantlayarak bağırmasını önlediği, ardından da çakmakla vücutlarının çeşitli bölgelerini yaktığı görüldü. Ayrıca evdeki paspas sopasıyla darbedilen çocukların, yüzlerinde ve vücutlarının çeşitli bölgelerinde oluşan morluklar da cep telefonu ile görüntülendi.

‘VİDEOLARI POLİS GÖSTERDİ’

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Olayın olduğu gün çöp atmak için kapının önüne indiği sırada polis ekiplerini gören Rayyan El İsa ile Hanan Ramadan'ın komşusu Fikriye Kartal, "Kadın kapıyı açmayınca polis memurları beni çağırdı. 'Hayır olsun? Ne oldu?' diye sordum. Çocuklara şiddet olayı olduğunu söylediler. Videoları gösterdiler. Görüntülerde çocukların sırtında darp izleri vardı. Ekipte kadın memur olmadığı için ben de içeri girdim. Çocukların sırtına baktım" dedi.

‘2 KARISI, 7 ÇOCUĞU VARDI’

Evden sürekli tartışma sesi geldiğini ve Hanan Ramadan’ın çocuklarından birine sokakta tokat atarken de komşularının gördüğünü belirten Kartal, Rayyan El İsa'nın iki eşinin bulunduğunu, ikisinin aynı evde yaşadığını da söyledi. Kartal, "Kadının belki psikolojik sorunları var. İki kadın evde. 4'ü birinden, 3'ü birinden çocukları var. Geri dönüşüm işinde çalışıyor adam. Çöplerden karton topluyor. Adam vurdumduymaz biri" ifadelerini kullandı.

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‘ÇOCUĞUN YÜZÜNÜ MORARMIŞ GÖREN KOMŞUMA 'DÜŞTÜ' DEMİŞLER’

Evden sürekli kavga sesinin geldiğini belirten Kartal, "Kadınların kavga sesini duyuyorduk ama çocukların ağlama seslerini duymadık. Ama komşum çocuğun yüzünün mor olduğunu görmüş, kadına sorduğunda çocuğun düştüğünü söylemişler" dedi. Mustafa Kartal da "Kadınla erkek tartışıyordu. Duyuyorduk" diye konuştu.