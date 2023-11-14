Çocuklarını ve eşini öldürdü... Katliamı üç gün önceden planlamış

Haberin Devamı

İSTANBUL Beyoğlu’nda 25 numaralı apartmandan önceki gece peş peşe silah sesleri duyuldu. Komşuların ihbarı üzerine gelen polisler eve girdiklerinde etraf kan gölü gibiydi. Sevilay Nayman (40) ile çocukları Özgür Buğra (9), Hezdar Alaz (7) ve Çınar Ali (4) başlarından vurulmuş ve hayatlarını kaybetmişti. Evin babası Özgür Nayman’ın yanı başında tabanca vardı. O da başından yaralıydı ancak yaşıyordu. Özgür Nayman hemen hastaneye kaldırıldı. Sevilay Nayman ve 3 çocuğunun cesetleri ise Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

BUNUN ADI SEVGİ DEĞİL CİNAYET

Polis ekipleri 9 mm’lik tabancanın içerisinde 3 kurşun daha olduğunu tespit etti. Atışların hepsi bu tabancayla yapılmıştı. Özgür Nayman’ın yakınlarıyla irtibata geçen polis ekipleri, katliamın sırrına sosyal medyadan ulaştı. Daha önce kahvehane işleten Özgür Nayman olaydan önce intihar edeceğini ve beraberinde eşi ve çocuklarını da öldüreceğini sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Özgür Nayman’ın katliam mesajını 9 Kasım’da telefonunun notlar kısmına yazdığı, cinayetten dakikalar önce de sosyal medya hesabından bu notları paylaştığı ortaya çıktı. Özgür Nayman mesajında, “Beni gerçekten sevenlerden son özrümü dileyerek ölmeye karar verdim. Bu kararımın ne maddiyatla ya da herhangi bir dünyevi sebeple ilgisi yok. Çok sıkıldım her şeyden. Anlamsız geliyor artık. Eninde sonunda öleceğim. Ha bugün ha yarın. Eşimi ve çocuklarımı da çok sevdiğim için onları da bu yalan dünyadan kurtarmak istiyorum. Sevdiklerimi ve beni sevenleri son kez üzeceğim” diye yazmıştı.

Haberin Devamı

Özgür Nayman notlarına yazdığı yazıyı sosyal medyadan paylaştıktan sonra eşi Sevilay Nayman ile 3 çocuğunu katletti.

EVDEN 100 GRAM UYUŞTURUCU ÇIKTI

Özgür Nayman’ın evinde arama yapan polisler 100 gram kokain de buldu. Özgür Nayman’ın ‘Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet’, ‘uyuşturucu madde ticareti’, ‘uyuşturucu madde kullanmak’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak’ suçlarından poliste kaydı olduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri, Özgür Nayman’ın uyuşturucu kullanması nedeniyle hem kendi ailesi hem de eşinin ailesiyle sorunlar yaşadığı bilgisine de ulaştı.

Haberin Devamı

ÇOCUKLARIYLA TOPRAKTA YAN YANA

Sevilay Nayman ile çocukları Özgür Buğra, Hezdar Alaz ve Çınar Ali’nin cenazeleri Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsiden sonra Yenibosna Cemevi’ne götürüldü. Burada düzenlenen cenaze töreninin ardından anne ve çocukları Ayazağa Mezarlığı’nda yan yana toprağa verildi.