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Çocuklarını selde kurtaran anne, korku dolu anları gözyaşıyla anlattı

#Osmaniye#Sel#Kuvvetli Yağış

Osmaniye’de dün gece etkili olan sağanak yağışta su basan evlerinden çocuklarını kurtaran anne Yıldız Şeyhanlı korku dolu anları gözyaşları içinde anlattı. Komşularının yardımıyla çocuklarını çıkardığını söyleyen Şeyhanlı, eşyalarının da sular altında kaldığını söyledi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün turuncu kodla uyarıda bulunduğu kentler arasında yer alan Osmaniye’de dün akşam saatlerinden gece saatlerine kadar kuvvetli sağanak yağış etkili oldu. Sağanakla birlikte kent genelinde birçok ev ve iş yerini su bastı.

Aniden bastıran kuvvetli yağışla birlikte kısa sürede Mevlana Mahallesi 1 numaralı Sokak suyla dolarken, sokak üzerinde bulunan bir evinde bahçe duvarları sel sularına dayanamadı. Bahçe duvarlarının yıkılmasıyla evin içerisi de kısa sürede tamamen suyla dolarken içerde bulunan 6 çocuk korku dolu anlar yaşadı.

Çocuklarını selde kurtaran anne, korku dolu anları gözyaşıyla anlattı

"ÇOCUKLARIMIZI ZOR KURTARDIK"

Anne Yıldız Şeyhanlı, komşularının da desteğiyle 4 çocuğu ile evlerinde misafir olan akrabasının 2 çocuğunu dışarı çıkarmaya başladı. Komşularında yardımıyla çocuklar evin arka bahçesindeki bahçe duvarından diğer komşuların evlerine götürüldü.

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Korku dolu anları gözyaşları içerisinde anlatan Yıldız Şeyhanlı, “Can havliyle çocukları komşuların yardımıyla evden çıkardık. Hiçbir şeyim kalmadı. Yataklarım, beyaz eşyalarım hepsi sular altında kaldı. Çocuklarımızı zor kurtardık. Komşuların yardımı olmasa belki de içerde ölürdük” diye konuştu.

Çocuklarını selde kurtaran anne, korku dolu anları gözyaşıyla anlattı

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#Osmaniye#Sel#Kuvvetli Yağış

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