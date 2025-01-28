×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Çocuklarını rehin aldı! Polisin ikna çabası devam ediyor

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#Rehine#Polis
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2025 08:30

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki evinde bıçakla 2 çocuğunu rehin alan baba, polis ve jandarma ekiplerince 15 saati aşkın süredir ikna edilmeye çalışılıyor.

Haberin Devamı

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Orhaniye Mahallesi'ndeki bir binada dün öğlen saatlerinde yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın kısa sürede söndürülürken ekiplerce yapılan araştırmada Hüseyin G'nin, yanında getirdiği yanıcı bir maddeyle evi yaktığı belirlendi.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, Hüseyin G'nin Alibeyköy Mahallesi'ndeki ikametine gitti.

Polis ve jandarma ekiplerini karşısında gören Hüseyin G, elindeki bıçakla 2 çocuğunu rehin aldı.

Ekiplerce evin çevresinde güvenlik önlemi alınırken müzakere ekibi de bölgeye yönlendirildi.

Müzakereci ekibin yaklaşık 15 saati aşkın süredir Hüseyin G'yi ikna çalışması sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#Rehine#Polis

BAKMADAN GEÇME!