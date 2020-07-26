MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÇocuklarını parka gönderen anne, yaşamına son verdi
GeriGündem Çocuklarını parka gönderen anne, yaşamına son verdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 26.07.2020 - 18:15,Son Güncelleme:

Çocuklarını parka gönderen anne, yaşamına son verdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çocuklarını parka gönderen anne, yaşamına son verdi
Abone Olgoogle-news

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, çocuklarını parka gönderen Sevda A. (31), kendisini doğalgaz borusuna asarak yaşamına son verdi.

Olay, öğle saatlerinde, Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi Bayraktar Sokak'ta meydana geldi. Çocuklarını parka oynamaya gönderen Sevda A., bir süre sonra eve gelen eşi tarafından doğalgaz borusuna iple asılı hareketsiz halde bulundu. Paniğe kapılan eşi, durumu sağlık ekiplerine bildridi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Sevda A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. İhbar üzerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından Sevda A.'nın cesedi morga kaldırıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle