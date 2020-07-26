Çocuklarını parka gönderen anne, yaşamına son verdi

Olay, öğle saatlerinde, Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi Bayraktar Sokak'ta meydana geldi. Çocuklarını parka oynamaya gönderen Sevda A., bir süre sonra eve gelen eşi tarafından doğalgaz borusuna iple asılı hareketsiz halde bulundu. Paniğe kapılan eşi, durumu sağlık ekiplerine bildridi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Sevda A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. İhbar üzerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından Sevda A.'nın cesedi morga kaldırıldı.