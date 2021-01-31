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Gündem
Erkan ALTUNTAŞ/DHA 
Haber Giriş: 31.01.2021 - 15:00 | Son Güncelleme:

Çocuklarını köpek saldırısından kurtardı, kendi yaralandı

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Çocuklarını köpek saldırısından kurtardı, kendi yaralandı
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Aksaray'da Ergün Eke (56), ekmek almaya gönderdiği çocuklarını köpeğin saldırısından kurtarmak isterken yüzünden ve elinden yaralandı. Mahalle halkı tarafından kurtarılan Eke, hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Gülağaç ilçesi Fatih Mahallesi İnci Sokak'ta meydana geldi. Ergün Eke, çocuklarını ekmek almaya gönderdi. Bu sırada ididaya göre çocuklara sokak köpeği saldırdı Çocuklarının yardım çağrısı ile evinin önüne çıkan Eke, sokak köpeğinin üzerine atladı. Çocuklarını kurtaran Eke'nin yardımına komşuları koştu. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Eke, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ergün Eke, çocuklarını ekmek almaya gönderdiğini bu sırada köpeklerin saldırdığını belirterek, "Kendimi kurtaramadım, hemen üzerime atladı ve beni yere düşürdü. Elimde, yüzümde, dudağımda ve gözümde yaralar var. Köpekle uzun süre mücadele ettim. Tedavimizi yaptılar, yüzüme ve elime dikiş attılar" diye konuştu.

 

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