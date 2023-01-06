Çocuklarını görmeye gelen annesini öldürdü

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Samsun’da eşinden ayrılan ve 3 çocuğunun velayeti boşandığı eşi Ali Ö.’de olan Zerrin Büyük (50), dün öğle saatlerinde, 2 küçük çocuğunu görmek için Tevfik İleri Ortaokulu’na gitti. Okul idaresinin velayeti babada olan çocuklarını annesinin görmek istediğini telefonla bildirmesi üzerine Zerrin Büyük’ün bölgedeki bir lisede eğitim gören en büyük oğlu A.A.Ö. (17) tabancayla okula geldi. A.A.Ö., okulun içinde annesinin başına 2 el ateş etti. Ardından bahçeye çıkan A.A.Ö., annesinin erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen Bilgin İ.’yi (53) de başından ve sağ göğsünden vurdu. Daha sonra A.A.Ö., olay yerinden kaçarak evine gitti.

YAKALANDILAR

Okula ambulansla polis ekipleri sevk edildi. Zerrin Büyük kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybetti. Bilgin İ. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Bilgin İ.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Annesini ve annesinin arkadaşını vuran A.A.Ö. ve babası Ali Ö., suçta kullanılan tabancayla birlikte gözaltına alındı.