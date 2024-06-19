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Çocuklarını 6 saat rehin alıp camdan sarkıtan baba gözaltına alındı

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#Polis#Başakşehir#İstanbul
Çocuklarını 6 saat rehin alıp camdan sarkıtan baba gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2024 05:05

İstanbul Başakşehir’de yabancı uyruklu şahıs, evdeki üç çocuğunu 6 saat rehin aldı. Çocuğunu camdan dışarı sarkıtan şüpheli, özel hareket ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

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Olay, saat 22.00 sıralarında Ziya Gökalp Mahallesi İkbal Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı binanın üçüncü katındaki dairede yaşayan yabancı uyruklu N. F. henüz bilinmeyen bir nedenle eşi ile tartıştı. Tartışma sonrası eşini evden çıkaran N. F., evdeki 3, 5 ve 7 yaşlarındaki üç çocuğunu rehin aldı. Çocuğunu rehin alan baba, çocuklardan birisini dairenin penceresinde aşağı sarkıtmaya başladı.

Çocuklarını 6 saat rehin alıp camdan sarkıtan baba gözaltına alındı

POLİS ALARMA GEÇTİ

Mahalle sakinleri durumu hemen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen müzakereci polis ekipleri, çocuğunu pencereden sarkıtan N. F.'yi ikna etmek için çalışma başlattı. Bu sırada itfaiye ekipleri de çocuğun düşme olasılığına karşı şişme yatak açarak tedbir aldı. Olay yerine gelen müzakereci polislerin uzun süren ikna çabalarına baba N.F. olumsuz karşılık verdi.

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Çocuklarını 6 saat rehin alıp camdan sarkıtan baba gözaltına alındı

ÇOCUKLAR ÖZEL HAREKAT POLİSİNİN OPERASYONU İLE KURTARDI

Olay yerine çağrılan özel harekat polisleri daireye 6 saat sonra operasyon düzenleyerek çocukları kurtardı. Operasyon sonrası gözaltına alınan N. F., polis merkezine götürüldü. Kurtarılan çocuklar binadan çıkarıldığı anda annelerine teslim edildi.

Çocuklarını 6 saat rehin alıp camdan sarkıtan baba gözaltına alındı

Çocuklarına sarılan anne ise uzun süre gözyaşı döktü. Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri kurtarılan çocukları kucağında ambulansa kadar taşıdı. Sağlık ekipleri ilk kontrolün ardından anne ve çocukları hastaneye kaldırdı.

Çocuklarını 6 saat rehin alıp camdan sarkıtan baba gözaltına alındı

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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#Polis#Başakşehir#İstanbul

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