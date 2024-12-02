Çocuklarına yemek yapma görüntüsüyle gündem olmuştu! Baba İbrahim Kale'den güzel haber

Haberin Devamı

Çankırı, Konak ilçesi 2. Kadriye Mahallesi'nde yaşayan aileyle bir araya geldi. Sosyal medyada ilgi gören videoyu çeken 10 yaşındaki Yağmur Su ve 7 yaşındaki Yusuf'la sohbet eden Çankırı, çocuklara hediyeler verdi.

Ziyarette, Yağmur Su için erken doğum günü kutlaması yapıldı, pasta kesildi.

Sosyal medyada görüntüleri izlediğinde çok duygulandığını belirten Çankırı, "İbrahim kardeşimizin özverisi, çocukların mutluluğu beni çok duygulandırdı. Hem bir kadın olarak hem de bu şehirden sorumlu olarak beni hemen bugün buraya getirdi." dedi.

Çankırı, şöyle konuştu:

"AA ekibine de teşekkür ediyorum. Aileye sizin sayenizde ulaştık. Ziyarette bulunuyoruz, biraz sonra da çocukları okula götüreceğiz. Çocuklarımız için yeni eğitim öğretim yılımızda neler yapabiliriz onu konuşacağız. İbrahim kardeşimiz çocuklarına hem anne hem de baba olmuş.



Haberin Devamı

Aynı zamanda evini idame ettirmeye çalışıyor. Babanın bir temennisi vardı, 'Ben yeter ki sigortalı bir işte sürekli çalışayım' diye. Şimdi onu da ayarladık. İzmir bu anlamda hayırseverleriyle, iş insanlarıyla farkındalıkları olan bir şehir. İhtiyacı olan herkese tek tek ulaşmaya çalışıyoruz."

Milletvekili Çankırı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerinin çocuklara destek hizmetinde bulunacağını sözlerine ekledi.

Baba İbrahim Kale ise sigortalı bir işi olacağı için mutluluğunu dile getirirken göz yaşlarına hakim olamadı.

Çok sevinçli olduğunu dile getiren Kale, "Ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok sevinçliyim. Allah razı olsun. Ben çocuklarımın sağlığı ve güvenceleri olması için sigortalı iş istiyordum. Allah'ıma şükürler olsun." şeklinde konuştu.

Sosyal medyada ilgi gören videoyu çeken 10 yaşındaki Yağmur Su ise çok mutlu olduğunu dile getirdi.