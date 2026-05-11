Çocuklarına penaltı attılar

Etkinlikte, 25 anne ile 5-13 yaş arası minik futbolcuları bir araya geldi. Anneler, düzenlenen yarışmada futbol okulunda eğitim gören çocuklarına penaltı atışı yaptı. Oldukça heyecanlı geçen penaltı atışlarında anneler, topu minik futbolcuların koruduğu filelerle buluşturdu.

Eğlenceli görüntülere sahne olan etkinlik sonrası antrenörler tarafından tüm annelere karanfil hediye edildi.Pendikspor Yenişehir Futbol Okulu Koordinatörü Ramazan Dur ise “Annelerimiz bizler için çok değerli. Sadece bir gün değil her gün onların kıymetini bilmemiz gerekiyor. Bizler de bugünü, onlarla keyifli bir etkinlik düzenleyerek değerlendirmek istedik” diye konuştu.