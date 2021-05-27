‘Çocukların yüzde 71’i yoğun stres altında’

Pandeminin eğitim alanında eşi görülmemiş bir aksaklığa neden olduğunu, bu süreçten yaklaşık 2 milyar öğrencinin olumsuz etkilendiğini belirten Prof. Dr. Hasanoğlu, şu bilgileri verdi: “Yapılan araştırmalar, çocukların bu dönemde online eğitim alsa bile yüzde 71 gibi büyük bir bölümünün yoğun stres altında olduğunu, ailelerin yüzde 70’inin ise çocuklarının ruh sağlığından endişe ettiklerini gösteriyor.

Prof. Dr. Enver Hasanoğlu ve Kerem Hasanoğlu

Bu arada pandemi döneminden en çok etkilenenlerden biri de geçici ya da uluslararası koruma altındaki çocuklar. Bu çocuklar, eğitim ve sağlık hakkından mahrum kalıyor. Nijer, Mali ve Çad gibi ülkelerde çocukların eğitim alamama riskiyle karşı karşıya. IPA’nın ilk toplantısındaki acil gündem konularımızdan biri, yüz yüze eğitim konusuydu. Dünyanın en acil çözülmesi gereken sorunlarından biri çocukların eğitimidir. Mümkün olan tüm tedbirler alınarak bir an evvel yüz yüze eğitime geçilmelidir.” IPA Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu da “Eğitimden vazgeçmek, en son çare olmalı. Fiziksel mesafe, el ve hijyen uygulamaları, yaşa uygun maske kullanımı ve savunmasız grupların korunması sağlanarak gerekli kaynaklar, politikalar ve altyapılar oluşturularak yüz yüze eğitime geçilmeli” dedi.

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