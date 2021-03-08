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Gündem
Onur GÜDEN/GEYVE (Sakarya), (DHA)
Haber Giriş: 08.03.2021 - 13:37 | Son Güncelleme:

Çocukların yaktığı ateş odunluğa sıçradı

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Çocukların yaktığı ateş odunluğa sıçradı

SAKARYA’nın Geyve ilçesinde çocukların yaktığı ateş, odunluğa sıçradı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Geyve ilçesi Camikebir Mahallesi’nde öğle saatlerinde Ramis Çatal’a ait evin odunluğunda yangın çıktı. Çocukların çakmakla çöpleri yakması sonucu çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında odunluk zarar görürken, soruşturma başlatıldı.

 

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