Onur GÜDEN/GEYVE (Sakarya), (DHA)
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Çocukların yaktığı ateş odunluğa sıçradı
SAKARYA’nın Geyve ilçesinde çocukların yaktığı ateş, odunluğa sıçradı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Geyve ilçesi Camikebir Mahallesi’nde öğle saatlerinde Ramis Çatal’a ait evin odunluğunda yangın çıktı. Çocukların çakmakla çöpleri yakması sonucu çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında odunluk zarar görürken, soruşturma başlatıldı.