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Çocukların velayeti hapisteki babaya

#Velayet Davası#Cezaevi#Rapor
Çocukların velayeti hapisteki babaya

Cezaevinde ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ten hükümlü olan Ali D., çocuklarını terk eden Tuğçe D.’den boşanmak için dava açtı. Mahkeme heyeti, boşadığı çiftin 2 çocuğunun velayetini, annenin uygunsuz hayat yaşaması gerekçesiyle babaya verdi.

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Kahramanmaraş’ta 2 çocuk babası Ali D., 2019 yılı sonunda kavgada 1 kişiyi yaraladığı suçlamasıyla yargılandığı davada ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ten 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ali D., cezaevine girdikten sonra iddiaya göre, eşi Tuğçe D. de çocukları F.Z.D. (6) ile Ç.S.D.’yi (4) terk edip boşanma davası açtı. Bunun üzerine Ali D. ise cezaevindeyken avukatı Merve Yavuz Öksüz aracılığıyla boşanma davası açıp 2 kızının velayetinin kendisine verilmesini istedi. Tuğçe D. açtığı boşanma davasını takip etmediği için dava düşerken, eşinin açtığı davanın da duruşmalarına katılmadı.

‘HALALARINA DÜŞKÜNLER’

Mahkemenin talebi üzerine Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü’nce çocukların birlikte yaşadığı Ali D.’nin ablasının evine gönderilen görevli tarafından rapor hazırlandı. Raporda, her 2 çocuğun da halaları olan Ö.Y.’ye çok düşkün olduğu, anne Tuğçe D.’nin çocuklarını arayıp sormadığı belirtilerek, şöyle denildi: “Tarafların boşanmalarına hükmedilmesi durumunda müşterek çocukları F.Ç.D. ve Ç.S.D.’nin velayetinin davacı baba Ali D.’ye verilmesinin çocukların üstün menfaatine olacağı kanaatine varılmıştır. Davalının ise düzenli bir yaşantısının olmaması, uyuşturucu kullandığına yönelik iddia ve belgelerin olduğu anlaşılmış olup, bu nedenle davalı anne ile çocuklar arasında kurulması gereken kişisel ilişkinin yatılı olmayacak şekilde düzenlenmesinin daha uygun olacağı düşünülmektedir.”

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ANNE KUSURLU BULUNDU

Dava sonunda mahkeme heyeti, Tuğçe D.’nin ‘eşini ve çocuklarını bırakarak evden ayrılma’, ‘sadakat yükümlülüğünün ihlali’, ‘uyuşturucu madde kullanma’, ‘eşine karşı kusurlu hareketlerde bulunma’ nedenleriyle evlilik birliğini temelden sarstığına ve tam kusurlu olduğuna hükmedip çiftin boşanmasına, çocukların velayetinin de babaya verilmesine karar verdi. Ayrıca annenin, çocuklarıyla cumartesi, dini bayramların 3’üncü günü ile Anneler Günü’nde 5 saat görüşmesine; tam kusurlu olduğu için de Ali D.’ye 13 bin lira maddi, 13 bin lira da manevi olmak üzere 26 bin lira tazminat ödemesine hükmedildi. 

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Kararı değerlendiren Ali D.’nin avukatı Merve Yavuz Öksüz, “Cezaevindeki bir babaya velayet verilmesi bugüne kadar olmayan, görülmeyen bir karardır. Bu karar, emsal bir karardır” dedi.

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#Velayet Davası#Cezaevi#Rapor

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