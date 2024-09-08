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Çocukların tüfekle oyununda feci son: 10 yanındaki Deniz hayatını kaybetti

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#Antalya#Tüfek#Manavgat
Çocukların tüfekle oyununda feci son: 10 yanındaki Deniz hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2024 10:56

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Y.G.'nin (14) oynadığı tüfeğin ateş almasıyla Deniz Ş. (10) hayatını kaybetti, Emir K. (12) ağır yaralandı. Y.G. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Manavgat'ın Çolaklı Mahallesi'nde dün saat 17.00 sıralarında Deniz Ş. ve Emir K., Y.G.'nin ağabeyinin evinde oyun oynamak için buluştu. Bu sırada Y.G. evdeki tüfeği alarak oynamaya başladı.

Çocukların tüfekle oyununda feci son: 10 yanındaki Deniz hayatını kaybetti

Tüfeğin ateş alması sonucu saçmalar Deniz Ş. ve Emir K.'ye isabet etti. Ailenin ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Deniz Ş.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Emir K. önce Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Deniz Ş.'nin cenazesi, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Çocukların tüfekle oyununda feci son: 10 yanındaki Deniz hayatını kaybetti

Y.G. jandarma tarafından gözaltına alınırken, olayı duyan çocukların yakınları ve arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.

 

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#Antalya#Tüfek#Manavgat

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