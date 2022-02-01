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Çocukların tehlikeli eğlencesi... Yan yatan gemi oyun alanları oldu

#İstanbul#Maltepe#Sahil

İstanbul Maltepe’de şiddetli lodos sonrası kıyıya vurarak yan yatan gemi 60 gündür kaldırılmayı bekliyor. Sahilde kıyıya vuran gemiden kopan bazı parçalar denize sürüklenirken, sahile inen çocuklar ise canlarını hiçe sayarak gemi içerisine giriyor ve oyun oynuyor. Vatandaşların bir an önce geminin kaldırılmasını istiyor.

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Geçtiğimiz Kasım ayı içerisinde İstanbul’da meydana gelen şiddetli lodos ve fırtına sonrası Maltepe sahilinde iskeleye demirli olan Ro-Ro isimli gemi halatından kurtularak kıyaya sürüklenmiş ve yan yatmıştı. Olay üzerinden geçen yaklaşık 2 aylık süre boyunca gemi için herhangi bir kurtarma işlemi gerçekleştirilmedi. Gemiye ait bazı parçaların yerinden koparak denizde sürüklendiği görülürken yan yatan geminin çevresindeki suyun renginde de değişim olduğu gözlemlendi.

Çocukların tehlikeli eğlencesi... Yan yatan gemi oyun alanları oldu

GEMİ ÇOCUKLARIN OYUN ALANINA DÖNDÜ

Öte yandan her gün yüzlerce insanın uğrak noktası olan Maltepe sahilde kimi çocukların ise gemi içerisine girerek oyun oynadığı görüldü. Vatandaşlar geminin bir an önce kaldırılmasını isterken yan yatan geminin son hali havadan görüntülendi.

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Çocukların tehlikeli eğlencesi... Yan yatan gemi oyun alanları oldu

“ANNE OLARAK BENİM HOŞUMA GİTMİYOR”

Sahilde yürüyüşe çıkan Gamze Açıkgöz isimli vatandaş, “Hemen hemen her gün buradan geçiyorum. Batık gemileri görüyorum. Açıkça tehlike arz ediyor. Küçük çocuklar geminin üzerine çıkarak oyun oynuyorlar. Bir anne olarak empati yaptığımda bu görüntüler benim hoşuma gitmiyor. Umarım yetkililer bir an önce konuyla ilgilenir” diye konuştu.

Çocukların tehlikeli eğlencesi... Yan yatan gemi oyun alanları oldu

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#İstanbul#Maltepe#Sahil

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