"Çocukların sesi olmak hepimizin görevi"

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın da yer aldığı görüşmede, Gönül Elçileri projesiyle birlikte koruyucu ailelik sisteminin dünyada yaygınlaştırılması için ortak çalışma alanları değerlendirildi, Gazze’de yaşanan trajedi ve çocukların korunması için atılabilecek somut adımlar ele alındı.

ORTAK ÇALIŞMA ALANLARI

Görüşme üzerine sosyal medya hesabından paylaşım da yapan Erdoğan, özetle şunları söyledi: “BM Genel Sekreteri Çocuklara Yönelik Şiddet Özel Temsilcisi Najat Maalla M’jid, BM Mukim Koordinatörü Babatunde A. Ahonsi ve UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi ile Ankara’da bir araya geldik. Çocuklara yönelik her türlü şiddetin önlenmesine dair uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesi, koruyucu mekanizmaların daha etkin hâle getirilmesi konularını ele aldık. Gönül Elçileri projemizle birlikte koruyucu ailelik sisteminin dünyada yaygınlaştırılması için ortak çalışma alanlarımızı değerlendirdik. Çocukların sesi olmak, onların huzurlu, umut dolu bir geleceğe ulaşmasını sağlamak hepimizin görevi. Bu yolda kurulan her iş birliğini kıymetli buluyor, dayanışmamızın artarak devam etmesini diliyorum.”