Çocukların şakalaşması kanlı bitti: Arkadaşı tarafından bıçaklandı

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Olay, dün saat 22.00 sıralarında Sofular Mahallesi'ndeki bir otobüs durağında meydana geldi. Durakta otururken şakalaşan M.D. ile arkadaşı U.C.D. arasında kavga çıktı. Kavgada M.D., cebinden çıkardığı bıçakla arkadaşı U.C.D.’yi kaşından yaralandı. U.C.D. kanlar içinde kalırken, M.D. ise kaçtı. Yaralı, ihbar üzerine gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan U.C.D.’nin kaşına dikiş atıldı.

Polis ekipleri M.D.’yi yakalamak için çalışma başlattı.