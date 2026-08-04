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Çocukların şakalaşması kanlı bitti: Arkadaşı tarafından bıçaklandı

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#Bıçaklama#Çocuk Kavgası#Aksaray
Çocukların şakalaşması kanlı bitti: Arkadaşı tarafından bıçaklandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2026 11:29

Aksaray’da M.D. (15), durakta otururken şakalaştığı arkadaşı U.C.D.'yi (15) bıçakla kaşından yaraladı.

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Olay, dün saat 22.00 sıralarında Sofular Mahallesi'ndeki bir otobüs durağında meydana geldi. Durakta otururken şakalaşan M.D. ile arkadaşı U.C.D. arasında kavga çıktı. Kavgada M.D., cebinden çıkardığı bıçakla arkadaşı U.C.D.’yi kaşından yaralandı. U.C.D. kanlar içinde kalırken, M.D. ise kaçtı. Yaralı, ihbar üzerine gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan U.C.D.’nin kaşına dikiş atıldı.

Polis ekipleri M.D.’yi yakalamak için çalışma başlattı. 

Çocukların şakalaşması kanlı bitti: Arkadaşı tarafından bıçaklandı

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#Bıçaklama#Çocuk Kavgası#Aksaray

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