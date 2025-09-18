Baba ilk kez konuştu: Çocukların psikolojisini bozdu

Haberin Devamı

KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde 15 Eylül sabahı 5 ve 8 yaşlarındaki çocuklarını okula götüren Ö.K. (42), yanlarından hızla geçen cipin sürücüsü Ozan Canyürek’e (33) tepki gösterdi. Bunun üzerine geri manevra yapan Canyürek, cipi durdurup babayla tartışmaya başladı. Tartışmanın devamında cipten inen sürücü, çocuklarının yanında babaya tokat attı. Daha sonra aracına binen Ozan Canyürek, bölgeden ayrıldı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından yakalanan Ozan Canyürek ‘kasten yaralama’ ve ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ suçlamalarıyla tutuklanırken, kardeşi C.C. (17) hakkında ev hapsi kararı verildi.

Öte yandan Canyürek’in Kartal’da bulunan iş yerine dün gece silahlı saldırı düzenlendi. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

SÜREKLİ KÜFREDİYORDU

Yaşananları anlatan baba Ö.K., şöyle konuştu: “Elimi kaldırıp, ‘Yavaş, çocuklar var’ dedim. Hiç aldırmadan aynı süratle geçti. Yaklaşık 50 metre gittikten sonra tekrar aynı hızla geriye dönüp yanımıza geldi. Camını açıp, ‘Ne var lan?’ dedi. Ben de ‘Yavaş git, çocuklar var’ dedim. Bunun üzerine, ‘Sana mı soracağım? Hayırdır? Derdin ne?’ diyerek çıkışmaya başladı. ‘Yoldan çocuklar geçiyor. Çocuklara çarpacaksınız’ dedim. O sırada kardeşi, elime vurup elimi aşağı indirdi. ‘Sen nesin lan’ diyerek yüzüme elini uzattı. Parmaklarıyla boğazıma, bademciklerime doğru bastırmaya başladı. Bense hiçbir şekilde ileri geri, argo ya da rencide edici bir söz söylemedim. O sırada bana, ‘Ağzını burnunu kırarım’ gibi tehditler savuruyordu. Çocukların yanında olduğunu umursamadan sürekli küfürlü konuşuyordu. Çocuğum korkmuş, elimi sımsıkı tutuyordu. Elinin titrediğini gördüm. Diğer çocuğum da panik halinde sağa sola koşuşturuyordu. Bir gözüm onlarda, bir gözüm karşımdakindeydi. Kendimi değil, çocuklarımı düşündüm. Sürekli alttan aldım ki defolup gitsinler. Ama o hiç aldırmadan, ‘Benden özür dileyeceksin’ dedi.

Ben de ‘Hatalı ben değilim ki senden özür dileyeyim. Ama özür dilemek suç değil, dilerim’ dedim. ‘Sadece hızlı gitmemen gerektiğini söylüyorum’ dedim. O ise ‘Sana ne lan, özür dileyeceksin’ diye diretince, bakışlarından ve tavırlarından bana vuracağını anladım. Çünkü eli sürekli omzumda ya da kafamda, beni sabit tutmaya çalışıyordu. Çocukların yanında bana vuracak diye düşündüm. O yüzden tekrar özür diledim ki gitsin. Özrü kabul ettikten sonra kendini tatmin etmiş gibi bir tavırla bana tokat attı. Ben de ‘Sen ne yapıyorsun?’ dedim. O ise küfrederek, ‘Yürü git lan’ dedi. O sırada çocuğumun elini bırakmamıştım. Diğer çocuğum zaten korkmuştu. Hemen oradan uzaklaştık. Diğer kardeşi arabaya binmeyip, bizimle aynı yöne doğru yürüdü. Sonra hızlıca yürüyerek bizi geçti ve ileri sokakta kayboldu.

‘ABİ BİZE NEDEN VURDU’

Benim annesine küfür etmem kesinlikle yalan. Olaydan sonra çocukların psikolojileri bozuldu. Normalde çocuklarımı her gün bahçeye indiririm, mahalle arkadaşlarıyla oynarlar. Şimdiyse balkondan bakıyor, arkadaşları, ‘Hadi gel oynayalım’ diye çağırsa bile gitmiyor. Dışarı çıkmak için can atan çocuğum, okuldan gelince sessizce koltukta oturuyor. Sanki küsmüş gibi boş boş bakıyor. Geceleri uykusundan uyanıp yatağın içinde korkmuş bir şekilde oturuyor, etrafı izliyor. Sanki evin içinde bir şey varmış gibi davranıyor. Sürekli, ‘Abi bize neden vurdu? Biz bir şey yapmadık.

Neden geri geldi? Neden sana vurdu? Neden küfretti’ diye sorular soruyor. Böyle insanların sorumsuz davranışları yüzünden ne çocuklarımın psikolojisi kaldı ne de bende huzur kaldı. Aracın motoru soğumadan şahsı yakaladılar. Çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımın yanında sakin kaldım, karşılık vermedim. Onlar, o insanlığı göstermedi ama ben çocuklarımı düşündüğüm için sessiz kaldım. Şahıs tutuklandı. Cezası neyse çekmesini istiyorum. Birkaç gün gözaltında kalıp çıkmasını istemiyorum.”





Şehir eşkıyası Ozan Canyürek ‘kasten yaralama’ ve ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ suçlarından tutuklandı.