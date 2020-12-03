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Musa KESLER / İSTANBUL
Haber Giriş: 03.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Çocukların özel fotoğraflarını toplamıştı! Bir dosyası daha çıktı...

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
Çocukların özel fotoğraflarını toplamıştı! Bir dosyası daha çıktı...
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Kendisine ‘çocuk doktoru’ süsü veren C.K.’nin (22) açtığı hesaplarla hasta çocuklarının tedavisinin derdindeki ailelerden, çocukların özel fotoğraflarını topladığını Hürriyet gündeme getirmişti.

C.K.’nin sadece isimleri taklit ederek hesap açmadığı, çocuk doktorlarına ait gerçek hesapları da bilişim hileleriyle (hack) ele geçirdiği anlaşıldı. C.K. hesapların mesaj kutularını kontrol ediyor ve daha önce hasta çocuklarının tedavisine ilişkin ailelerin doktorla yaptığı mesajlaşmaları devam ettiriyordu. C.K. bu mesajlar üzerinden irtibat kurduğu ailelerden fotoğraf istiyordu. Aileler de daha önce gerçek doktorla görüşmüş oldukları için herhangi bir şüpheye düşmüyordu. Hürriyet, C.K. hakkındaki bir soruşturmanın daha detaylarına ulaştı.

‘NUMARA BENİM AMA...’

C.K., Kütahya’da da Z.Ç.M. adlı bir hekimin adıyla hesap açtı. Kendisine ulaşan ailelerden yine aynı yöntemle çocuklarının fotoğraflarını istemeye başladı. Hatta cep telefonu numarasını da hasta yakınlarına vererek WhatsApp üzerinden fotoğrafları istedi. Durumdan şüphelenen bir aile doktoru Z.Ç.M. ile temasa geçti. Mesajları atanın gerçekten doktor Z.M.Ç. olmadığı anlaşıldı. Şikâyet üzerine yapılan araştırmada telefon numarası üzerinden daha önce de benzer suçlardan kaydı olan C.K.’ye ulaşıldı. C.K. ifadesinde “Telefon numarası benim ama daha önce de böyle suçlardan kaydım olduğu için bana iftira atılıyor” diyerek kendini savundu. Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma neticesinde C.K.’ye 13 Ekim’de dava açıldı. Dava Kütahya 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam ediyor.

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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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