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DHA
Haber Giriş: 24.02.2020 - 10:59,Son Güncelleme:/

Çocukların otomobil bagajında ölüm yolculuğu!

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Çocukların otomobil bagajında ölüm yolculuğu!
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Şanlıurfa'da seyir halindeki bu otomobili görenler gözlerine inanamadı. Otomobilin bagajındaki 3 çocuğun ölüm yolculuğu böyle görüntülendi...

Eyyübiye Mahallesi'nde seyir halindeki 63 ABE 224 plakalı otomobil, bagajında biri erkek 3 çocuk ile trafikte ilerledi.

Bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, yolculuk yapan çocuklardan birinin eliyle bagaj kapağını tuttuğu görüldü.

Çocukların otomobil bagajında ölüm yolculuğu

Çocukların korkarak yaptığı yolculuk sürücülerin de hayatını tehlikeye atarken, otomobil sürücüsünün tepkilere aldırış etmeden ilerlemesi dikkat çekti.

 

 

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