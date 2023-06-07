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Çocukların müstehcen görüntülerini paylaşan 30 şüpheli gözaltına alındı

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#İstanbul#Çocuk İstismarı#Gözaltı
Çocukların müstehcen görüntülerini paylaşan 30 şüpheli gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2023 10:31

İstanbul'da çocukların müstehcen görüntülerini kurdukları gruplarda satışa çıkaran ve ödemeleri birkaç hesapta toplayan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 30 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Çocukların Kullanıldığı Müstehcen Video ve Görüntülerin Paylaşılarak Satışa Sunulması' suçuyla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, söz konusu görüntülerle ilgili inceleme başlattı.

Çocukların müstehcen görüntülerini paylaşan 30 şüpheli gözaltına alındı

Yapılan çalışmalarda bazı kişilerin dijital mesajlaşma platformu üzerinden müstehcen isimlerle gruplar kurarak çocukların kullanıldığı müstehcen video ve görüntüleri bu gruplardan satışa çıkardığı tespit edildi. Ekipler, şüphelilerin çeşitli ödeme kanalları ile ödemeleri gerçekleştirdiğini, ödemelerin satıcı tarafından belirlenen birkaç hesapta toplandığını belirledi.
Çocukların müstehcen görüntülerini paylaşan 30 şüpheli gözaltına alındı

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Çalışmaların ardından İstanbul merkezli Kütahya ve Bursa illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 30 kişi yakalanırken, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Çocukların müstehcen görüntülerini paylaşan 30 şüpheli gözaltına alındı

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#İstanbul#Çocuk İstismarı#Gözaltı

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