Çocukların müstehcen görüntülerini paylaşan 30 şüpheli gözaltına alındı

Haberin Devamı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Çocukların Kullanıldığı Müstehcen Video ve Görüntülerin Paylaşılarak Satışa Sunulması' suçuyla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, söz konusu görüntülerle ilgili inceleme başlattı.

Haberin Devamı

Yapılan çalışmalarda bazı kişilerin dijital mesajlaşma platformu üzerinden müstehcen isimlerle gruplar kurarak çocukların kullanıldığı müstehcen video ve görüntüleri bu gruplardan satışa çıkardığı tespit edildi. Ekipler, şüphelilerin çeşitli ödeme kanalları ile ödemeleri gerçekleştirdiğini, ödemelerin satıcı tarafından belirlenen birkaç hesapta toplandığını belirledi.

Çalışmaların ardından İstanbul merkezli Kütahya ve Bursa illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 30 kişi yakalanırken, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.