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Çocukların müstehcen görüntülerini alıp satanlara operasyon: 44 kişi gözaltına alındı, 11'i tutuklandı

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#Sapık#Batman#Operasyon
Çocukların müstehcen görüntülerini alıp satanlara operasyon: 44 kişi gözaltına alındı, 11i tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2025 13:08

Batman merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda çocukların müstehcen görüntülerini alıp sattığı belirlenen 44 şüpheliden 11'i tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, çocukların müstehcen görüntülerini alıp satan 44 şüpheli tespit edildi.

Çocukların müstehcen görüntülerini alıp satanlara operasyon: 44 kişi gözaltına alındı, 11i tutuklandı

Şüpheliler, Batman, İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Şanlıurfa, Kocaeli, Düzce, Afyon, Zonguldak, Bilecik ve Tekirdağ'da belirlenen adreslerine düzenlenen eş zamanlı baskınlarla yakalandı.

Çocukların müstehcen görüntülerini alıp satanlara operasyon: 44 kişi gözaltına alındı, 11i tutuklandı

Şüphelilerden 10'u savcılık tarafından serbest bırakılırken, mahkemeye çıkarılan 34 şüpheliden 11'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest kaldı. 

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Çocukların müstehcen görüntülerini alıp satanlara operasyon: 44 kişi gözaltına alındı, 11i tutuklandı

Çocukların müstehcen görüntülerini alıp satanlara operasyon: 44 kişi gözaltına alındı, 11i tutuklandı

 

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#Sapık#Batman#Operasyon

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