Çocukların kurusıkı tabancayla oyunu kamerada!

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Olay, 6 Ocak Cuma günü saat 22.30 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen altı çocuk, bir süre sohbet etti.

Grupta bulunan bir çocuk üzerinde taşıdığı kurusıkı tabancayı çıkararak, arkadaşına doğrulttu. Daha sonra ise arkadaşının ayağına doğru 3 el ateş etti. Çocuk koşarak arkadaşından uzaklaştı. O anlar sokakta bulunan bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.



Görüntülerde, sokaktan yürüyen çocuklardan birinin tabanca ile arkadaşının ayağına doğru ateş ettiği, arkadaşının koşarak kendisinden uzaklaştığı, daha sonra arkadaşlarının yanına geldiği ve ayağını gösterdiği, çocukların koşarak sokaktan ayrıldıkları görülüyor. Bu sırada sokakta aracını park eden bir kişinin şaşkın gözlerle çocukları izlediği anlar kameraya yansıyor.

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