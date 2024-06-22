Çocukların kavgasına büyükler karıştı: 1 ölü

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Çocukların ailelerinin de karışması üzerine kavgada bıçaklar çekildi. Kalbine bıçak darbesi alan Hacı Çelik, ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin müdahalesiyle kavga sonlanırken, yaralı Hacı Çelik, Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan ve müteahhitlik yaptığı belirtilen Çelik, sağlık çalışanlarının tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri ise olaydan sonra kaçan cinayet şüphelisi E.O.’yu yakalayarak gözaltına aldı.