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Çocukların kavgasına büyükler karıştı: 1 ölü

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#Tekirdağ#Kapaklı#Kavga
Çocukların kavgasına büyükler karıştı: 1 ölü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2024 07:00

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesindeki Ömer Halisdemir Mahallesi Mert Sokak üzerinde oynayan çocuklar arasında kavga çıktı.

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Çocukların ailelerinin de karışması üzerine kavgada bıçaklar çekildi. Kalbine bıçak darbesi alan Hacı Çelik, ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin müdahalesiyle kavga sonlanırken, yaralı Hacı Çelik, Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan ve müteahhitlik yaptığı belirtilen Çelik, sağlık çalışanlarının tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri ise olaydan sonra kaçan cinayet şüphelisi E.O.’yu yakalayarak gözaltına aldı.

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#Tekirdağ#Kapaklı#Kavga

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