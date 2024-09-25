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Çocukların kavgasına aileler karıştı; baba öldü, oğlu ağır yaralı

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#Ankara#Kavga#Tartışma
Çocukların kavgasına aileler karıştı; baba öldü, oğlu ağır yaralı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2024 14:39

Ankara'da çocukları kavga eden iki aile arasında çıkan tartışmada bıçaklanan Mustafa Arslan (45) hayatını kaybetti, oğlu M.N.A. (13) ise yaralandı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Yenimahalle ilçesi Anadolu Mahallesi 485'inci Sokak’ta meydana geldi. M.N.A.ile aynı yaştaki arkadaşı kavga etti. M.N.A., durumu babası Mustafa Arslan’a anlattı. Baba Arslan, oğlunu yanına alarak, kavga ettiği arkadaşının evine gitti. İki ailenin tarafları arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Mustafa Arslan ve oğlu M.N.A., Abdülbaki Işık (19) tarafından bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mustafa Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralı M.N.A. Etlik Şehir Hastanesine sevk edildi. Abdülbaki Işık, polis tarafından gözaltına alınırken, soruşturma sürdürülüyor.

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#Ankara#Kavga#Tartışma

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