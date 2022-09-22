Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Çocukların kavgasına aileler de karıştı: Tekme-tokat birbirlerine girdiler

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Sancaktepe#Kavga
Çocukların kavgasına aileler de karıştı: Tekme-tokat birbirlerine girdiler
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2022 11:21

Sancaktepe’de çocuklar arasında çıkan tartışma, ailelerin de karışmasıyla kavgaya dönüştü. Tekmelerin ve tokatların havada uçuştuğu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken çıkan kavga, polis ekiplerinin müdahalesi sonrası güçlükle son buldu.

Haberin Devamı

Olay, dün akşam saatlerinde Sancaktepe’de yaşandı. İddiaya göre, iki çocuk arasında henüz belirlenmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmaya çocukların aileleri de dahil olunca olay hızla kavgaya dönüştü. Kavgada tekmeler, tokatlar havada uçuşurken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine polis ekiplerinin çabaları sonrası kavga son buldu. Polis kavganın yaşandığı sokakta güvenlik önlemlerini arttırdı. Yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde; ailelerin tekme ve yumruklarla kavga ettiği, Polis ekiplerinin ayırdığı, sokağa dökülen vatandaşların ise o anları ilgi ile izlediği görülüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Sancaktepe#Kavga

BAKMADAN GEÇME!

New York Times’tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasi başarısına övgü

New York Times’tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasi başarısına övgü

#Recep Tayyip Erdoğan
Fenomenler sezonu açtı: Hayırlı işler anne

Fenomenler sezonu açtı: Hayırlı işler anne

#Sosyal Medya
Her şey bir podcast ile değişti Adnan Syed ömür boyu hapse mahkum edilmişti, 23 yıl sonra neden serbest kaldı | 8 SORU 8 YANIT

Her şey bir podcast ile değişti! Adnan Syed ömür boyu hapse mahkum edilmişti, 23 yıl sonra neden serbest kaldı? | 8 SORU 8 YANIT

#Adnan Syed

BAKMADAN GEÇME!

New York Times’tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasi başarısına övgü

New York Times’tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasi başarısına övgü

#Recep Tayyip Erdoğan
Fenomenler sezonu açtı: Hayırlı işler anne

Fenomenler sezonu açtı: Hayırlı işler anne

#Sosyal Medya
Her şey bir podcast ile değişti Adnan Syed ömür boyu hapse mahkum edilmişti, 23 yıl sonra neden serbest kaldı | 8 SORU 8 YANIT

Her şey bir podcast ile değişti! Adnan Syed ömür boyu hapse mahkum edilmişti, 23 yıl sonra neden serbest kaldı? | 8 SORU 8 YANIT

#Adnan Syed