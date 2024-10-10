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Çocukların istismar edilmesine karşı kurulan Meclis araştırma komisyonu kararı Resmi Gazete'de

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#TBMM#İstismar#Resmi Gazete
Çocukların istismar edilmesine karşı kurulan Meclis araştırma komisyonu kararı Resmi Gazetede
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2024 03:53

TBMM'de, çocukların ihmal ve istismar edilmesine karşı Meclis araştırma komisyonu kurulma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Karara göre, "çocukların her türlü şiddet, ihmal ve istismardan korunarak akıl, ruh ve beden sağlıklarının gelişimi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla Anayasa'nın 98'inci, İçtüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıldı.

Araştırmayı yapacak komisyon 22 üyeden kurulacak, komisyonun çalışma süresi başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olacak ve gerektiğinde komisyon Ankara dışında çalışabilecek.

 

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#TBMM#İstismar#Resmi Gazete

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