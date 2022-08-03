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Çocukların hastanelik eden Tiktok merakı! Yaralayıp kaçtılar

#İstanbul#Bayrampaşa#Tiktok

İstanbul Bayrampaşa'da 8 çocuk TikTok videosu çekmek için sokakta oyun oynayan 14 yaşındaki Mehmet Y.'yi kırdıkları şişeyle kolundan yaralayarak hızla kaçtı. Mehmet Y. hastaneye kaldırılırken ailesi şikayetçi oldu. Çocukların kaçma anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kolundan yaralanan Mehmet Y., "Çocuğun biri elbisesinin altından şişe çıkardı ve yere vurdu. Sonra geldi bana batırmaya çalıştı. Bana durduk yere saldırdılar" derken amcası Ayhan Y. ise "Biz şikayette bulunduk. 14-15 yaşlarında 7-8 kişiler. O esnada zaten TikTok videosu çekiyorlar" diye konuştu.

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Olay, önceki gün saat 19.30 sıralarında Kartaltepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre 14 yaşındaki Mehmet Y., arkadaşlarıyla birlikte sokakta oyun oynuyordu. Bu esnada yaşları 14 ile 16 arasında değişen 8 çocuk, Mehmet Y.'ye yaşını ve nerede yaşadığını sordu. Mehmet Y. bu soruları yanıtsız bırakınca çocuklardan biri belinden çıkardığı cam şişeyi kırarak Mehmet Y.'nin koluna sapladı. Daha sonra olay yerinden kaçan çocukların TikTok videosu çekmek için Mehmet Y.'yi yaraladığı iddia edildi. Kolundan yaralanan Mehmet Y. ameliyat olurken, ailesi ise çocuklardan şikayetçi oldu.

"TİKTOK VİDEOSU ÇEKİYORLAR"

Mehmet Y.'nin amcası Ayhan Y., "Çocuklar kapının önünde otururken 8 tane çocuk gelip adres soruyorlar. Yeğenim 'Size ne?' tarzında cevap veriyor. Daha sonra bir tanesi belinden şişeyi çıkarıp yerde kırdıktan sonra çocuğun eline batırıyor. El üstü tendomları falan koptu. Kemiğinde zede var. Ameliyat edildi dün akşam. Biz şikayette bulunduk. 14-15 yaşlarında 7-8 kişiler. O esnada zaten TikTok videosu çekiyorlar" dedi.

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Çocukların hastanelik eden Tiktok merakı Yaralayıp kaçtılar

"BANA DURDUK YERE SALDIRDILAR"

Kolundan yaralanan Mehmet Y., "Akşam arkadaşlarımla burada top oynuyorduk. Sonra bir grup geldi 16 yaşlarında. Geldiler topu istediler, evimin adresini sordular söylemedim. Bunlarla biraz kavga ettim bağırdım. Çocuğun biri elbisesinin altından şişe çıkardı ve yere vurdu. Sonra geldi bana batırmaya çalıştı. Bana durduk yere saldırdılar. Arkadaşlarımdan birisinin boynunu tuttular" ifadelerini kullandı. 

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#İstanbul#Bayrampaşa#Tiktok

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