Çocukların gözü önünde vahşet

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Ali Hüseyin, mutfaktan aldığı bıçağı en küçüğü 4 yaşında olan 5 çocuğunun gözü önünde eşinin göğsüne sapladı. Ali Hüseyin daha sonra, elleriyle eşinin boğazını sıktı. Nur Cemil Hüseyin hareketsiz kalınca, cani koca kaçtı.

CANİ KOCA ARANIYOR

Çocukların çığlıkları üzerine üst kattan inen akrabaları, Nur Cemil Hüseyin’i yerde kanlar içerisinde hareketsiz buldu. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde Nur Cemil Hüseyin’in öldüğü belirlendi. Polis ekipleri, kaçan Ali Hüseyin’in yakalanması için çalışma başlattı.