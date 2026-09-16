Ã‡ocuklarÄ±n elindeki Ã¶lÃ¼mcÃ¼l tehlikeâ€¦ BakanlÄ±k harekete geÃ§ti, satÄ±ÅŸÄ± yasaklandÄ±

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Â Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n ve Halkla Ä°liÅŸkiler MÃ¼ÅŸaviri Bekir Kaplan, sanal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "GÃ¼vensiz Ã¼rÃ¼nlere geÃ§it vermiyoruz. Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen Ã¼rÃ¼n gÃ¼venliÄŸi denetimleri kapsamÄ±nda, Ã§ocuklarÄ±n kullanÄ±mÄ±na yÃ¶nelik bir peluÅŸ anahtarlÄ±kta gÃ¼venlik mevzuatÄ±na aykÄ±rÄ± unsurlar tespit edildi. BoÄŸulma ve kimyasal yaralanma riski tespit edilen Ã¼rÃ¼nde yapÄ±lan incelemelerde; Ã¼rÃ¼nde, mevzuatta belirlenen sÄ±nÄ±rlarÄ±n Ã¼zerinde kimyasal madde bulunduÄŸu, nikel salÄ±nÄ±mÄ±nÄ±n izin verilen limitin Ã¼zerinde olduÄŸu, TS EN 71-1 standardÄ±na gÃ¶re yapÄ±lan Ã§ekme testinde etiket piminin koparak boÄŸulmaya neden olabilecek kÃ¼Ã§Ã¼k bir parÃ§a oluÅŸturduÄŸu tespit edilmiÅŸtir. SÃ¶z konusu Ã¼rÃ¼n iÃ§in 31 AÄŸustos 2026 tarihinde piyasaya arzÄ±n yasaklanmasÄ± ve Ã¼rÃ¼nlerin toplatÄ±lmasÄ± tedbirleri uygulanmÄ±ÅŸtÄ±r. Ã‡ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve gÃ¼venliÄŸini tehdit eden Ã¼rÃ¼nlere karÅŸÄ± denetimlerimizi kararlÄ±lÄ±kla sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yoruz" ifadelerine yer verdi.

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