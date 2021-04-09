Çocukların dilekleri onlara emanet

E-ticaret platformu Hepsiburada ile birlikte hazırlanan projeye katılan kurumların isim ve logoları bir yıl boyunca özel bir pazarlama sayfasında yer alacak. Projeye katılan çok sayıda marka bağışta bulunacak. Projenin ilk yıldızlı markalarının yaptığı bağışlarla Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde tehlikeli hastalıklarla mücadele eden birçok çocuğun dilekleri yerine getirilecek, hastalıkla mücadelelerine katkı sağlanacak. ‘Yıldızlı Markalar’ projesinde elde edilen gelirlerle 3-18 yaşları arasında, çocukluk çağı kanseri, organ yetmezliği, bağışıklık sisteminin çökmesi gibi zor ve travmatik tedavi süreçleri olan hastalıklar ile mücadele eden çocukların gerçekleşmesini imkânsız olarak düşündükleri bir hayal gerçek olacak.

AMAÇ ‘İMKANSIZ’I SİLMEK

Yapılan desteklerin önemine değinen Bir Dilek Tut CEO’su Füsun Kuran “Hayati tehlikesi olan hastalıklarla savaşan çocuklar yaşamlarını çok uzun süre hastane odalarında, hastalığın yan etkilerini yaşayarak, ağır ilaçlar alarak geçiriyorlar. Çocuklarımızın imkânsız olarak gördükleri dileklerini gerçekleştirmekteki amacımız; yaptığımız tüm süreçler ile çocuğa kaybettiği hayal gücünü tekrar kazandırabilmek, hayatında coşku ve umut yaratabilmek, ‘imkânsız’ kavramını zihninden silebilmek” dedi. Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan ise “Binlerce çocuğun geleceğine dokunan Yıldızlı Markalar projesinde emeği geçen Bir Dilek Tut Derneği’ne ve tüm markalara gönülden teşekkür ederiz” dedi.

Araştırmalara göre, dileği yerine gelen çocukların yüzde 42’si arkadaşlarıyla daha sağlıklı ilişkiler kuruyor, yüzde 72’sinin enerji seviyesi ve canlılığı artıyor, yüzde 64’ünün hayata tutunma arzusu artıyor ve yüzde 39’unun tedavi sebebiyle yaşadıkları fiziksel sıkıntılar azalıyor.

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