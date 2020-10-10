Çocukların cinsel içerikli görüntülerini paylaşanlara 17 ilde operasyon

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal ağ üzerinden grup kurarak müstehcen çocuk videoları paylaşıldığını tespit etti. Kimlikleri de belirlenen şüphelilerin yakalanması için harekete geçen polis ekipleri 17 ilde toplam 39 adrese operasyon düzenledi. İstanbul merkezli Ankara, Ağrı, Adana, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Eskişehir, Giresun, İzmir, Kırklareli, Muğla, Sakarya, Sivas, Tekirdağ ve Zonguldak'ta 39 adrese düzenlenen baskınlarda 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital malzemelere de el konuldu. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.