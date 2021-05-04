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Gündem
Anıl ATAR/ADANA (DHA)
Haber Giriş: 04.05.2021 - 10:33 | Son Güncelleme:

Çocukların bağırışlarını duyan komşular polisi aradı! Adana'da kan donduran iddia...

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Adana'da Suriye uyruklu Suzan H., 3 çocuğuna şiddet uyguladı. Çocuğun bağırışlarını ve ağlamasını duyan komşular polisi aradı, Suzan H. gözaltına alındı. Çocuklar devlet korumasına alınırken komşuları, Suzan H.'nin daha önce de çocuğunu balkondan sarkıttığını iddia etti.

Olay, dün merkez Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi’ndeki 2 katlı evde meydana geldi. Eşinden ayrı yaşayan Suriyeli Suzan H. iddiaya göre, daha önce de şiddet uyguladığı 3 çocuğundan büyük oğlu Sultan H.'yi dövmeye başladı. Çocuğun ağlamasını ve bağırışlarını duyan komşuların ihbarıyla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Suzan H. polislere kapıyı açmamak için uzun süre direndi. Daha sonra ikna edilen kadın, kapıyı açtıktan sonra gözaltına alındı.

Aynı sokakta yaşayan Fehime Yeşilbudak, Suzan H.’nin daha önce de çocuklarına şiddet uyguladığını belirtip, "Kendisini çok uyardık ama durmadı. Bugün de çocuğunu dövüyordu, polisi aradık. Daha önce çocuğunu balkondan sarkıttı. Yapmamasını söyledik ama bize aldırış etmedi" diye konuştu.

Suzan H.’nin 3 çocuğu ise devlet korumasına alındı.

Çocukların bağırışlarını duyan komşular polisi aradı Adanada kan donduran iddia...

 

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