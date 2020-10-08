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Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)
Haber Giriş: 08.10.2020 - 15:25 | Son Güncelleme:

Çocukların bagajda tehlikeli yolculuğu

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Çocukların bagajda tehlikeli yolculuğu
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ŞANLIURFA’da, seyir halindeki otomobilin bagajında oturan 4 çocuğun tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa- Mardin yolunda, sürücüsü bilinmeyen 63 VE 765 plakalı otomobilin bagajındaki 4 çocuğu görenler, şaşırdı. Ayaklarını bagajın dışından sarkıtarak, yolculuk eden çocuklar, görüntülendiklerini fark edince elleriyle plakayı kapatmaya çalıştı. 4 çocuğun tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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