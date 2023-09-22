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Çocukları yetişti

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Kartal#Sağlık Ekipleri
Çocukları yetişti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2023 07:00

İstanbul Kartal’da 6 katlı binanın 5. katında oturan Kadir Ç. ile eşi Zeynep Ç. dün 10.00 sıralarında tartışmaya başladı.

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Tartışmanın büyümesi üzerine Kadir Ç. eşi Zeynep Ç.’yi darp etti. İddiaya göre eşine bıçak çeken Kadir Ç. evden ayrıldı. Korkarak kendini eve kilitleyen kadın ise durumu çocuklarına haber verdi. Çocuklarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, darp edilen kadını evinden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yüzünde darp izleri bulunan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırgan eş tekrar evin önüne gelerek kızı ve oğluyla tartışmaya başladı. Baba ve çocukları arasındaki tartışmanın sona ermesi için polis ekipleri devreye girdi.

‘ONDAN UTANIYORUM’

Çocuklarının şikâyetçi olması üzerine Kadir Ç. gözaltına alındı. Saldırganın kızı, “Babam olduğu için utanıyorum” diyerek tepki gösterdi. 

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#İstanbul#Kartal#Sağlık Ekipleri

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