Çocukları suça iten ‘aile ve yoksulluk etkisi’

TBMM bünyesinde kurulan Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Pervin Tuba Durgut başkanlığında çalışmalarına başladı. Komisyonda sunum yapan akademisyenler, çocukları suça iten biyolojik, psikolojik ve sosyal faktörlere dair çarpıcı veriler paylaştı.

ORTAK PAYDA YOKSULLUK

​Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nden Doç. Dr. Zeki Karataş, ceza artırımlarının suçla mücadelede yetersiz kaldığını belirtti. Karataş, sosyal hizmet, eğitim ve sağlık sistemlerinin güçlendirilmesinin önleyici etkisine dikkati çekerek şu uyarılarda bulundu: “Türkiye’deki sosyal sorunların ortak paydası yoksulluktur. Yetersiz beslenme, bir çocuğun zekâ puanında (IQ) geri döndürülemez şekilde 30 puanlık bir kayba neden olmaktadır. Birinci derece yakınları arasında suç işlemiş biri bulunan çocuklarda suça sürüklenme riski 26 kat artış göstermektedir. Cezaevine giren her bireyin çocuğu mutlaka takibe alınmalıdır. Özellikle tek ebeveynli aile yapısı risk faktörlerini tetiklemektedir.”

SUÇA SÜRÜKLEYEN ETKENLER

​Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Betül Ulukol ise konuyu ‘biyopsikososyal model’ üzerinden ele aldı. Ulukol, genetik yapı ve beyin gelişiminin yanı sıra çocuğun yetiştiği çevrenin önemini vurguladı. ​Ulukol, “Dürtüsellik ve duygu düzenleme sorunlarının yanı sıra çocuğun yaşadığı çevrede şiddetin değer görmesi ve şiddet uygulayanların alkışlanması, çocuğu suça sürükleyen en büyük sosyal etkendir” dedi.

​Komisyon, çocuk suçluluğunun önlenmesi adına bu akademik veriler ışığında yeni bir yol haritası belirlemek üzere çalışmalarını sürdürüyor.